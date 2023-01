Shakira coloca música em loop e bruxa à varanda para importunar a sogra

A nova canção de Shakira, cuja letra parece ter sido inspirada no ex-companheiro Gerard Piqué, tem dado que falar nas redes sociais. Depois do ex-fotebolista ter usado a nova música da cantora para fazer acordos com a Casio e a Renault, Shakira decide voltar-se para a ex-sogra.Nas redes sociais circulam vídeos que mostram que a colombiana colocou uma bruxa enorme na varanda da sua casa de Barcelona, em Espanha, cuja vizinha é a mãe de Piqué. Além da bruxa, Shakira tem ainda a sua nova música a tocar nas colunas em loop

Shakira e Piqué estiveram juntos durante 12 anos e são pais de dois rapazes.

Antes desta música, os fãs acreditam que a cantora já abordava a separação na canção Monotonia.

O futebolista namora atualmente Clara Chia, com quem teria, alegadamente, uma relação antes da separação.