Shakira e Piqué reuniram-se esta segunda-feira para debater a custódia dos filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. De acordo com a imprensa espanhola, a artista colombiana quer deixar Barcelona (Espanha) para se mudar para Miami (Estados Unidos), uma decisão que o futebolista reprova, já que implicaria que estivesse com as duas crianças com menos frequência.









