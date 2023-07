Shakira enfrenta segunda investigação por fraude fiscal

A cantora Shakira é alvo de uma nova investigação por crimes de fraude fiscal relativos a 2018. Segundo a agência Reuters, que cita o tribunal de Esplugues de Llobrega, ainda não se sabe quanto dinheiro estará em causa. Recorde-se que a artista colombiana também está envolvida noutro processo por ser suspeita de não ter pagado 14,5 milhões de euros em impostos entre 2012 e 2014. Deverá ir a julgamento no final deste ano.A equipa jurídica da cantora afirmou que não recebeu qualquer notificação e que tomou conhecimento do novo processo através da imprensa."Como já declarou em numerosas ocasiões, Shakira afirma que sempre atuou em conformidade com a lei e sob o conselho dos melhores peritos fiscais. Atualmente, está concentrada na sua vida artística em Miami e está tranquila e confiante de que os seus assuntos fiscais serão resolvidos favoravelmente", referiram em comunicado.O Ministério Público espanhol pede uma pena até oito anos de prisão para Shakira.