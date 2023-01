A cantora Shakira aproveitou a entrada no Ano Novo para partilhar uma mensagem com os fãs, mas as suas palavras foram interpretadas como uma indireta ao ex-companheiro, Gerard Piqué. “Mesmo que alguém nos tenha traído, precisamos de continuar a confiar uns nos outros (...) Porque há mais pessoas boas do que pessoas indecentes. Mais pessoas com empatia do que indiferentes. Os que nos deixam são menos do que os que ficam do nosso lado”, escreveu a cantora colombiana, que em 2022 foi confrontada com a traição do pai dos seus filhos, com quem vivia há 11 anos.