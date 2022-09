Shakira promete lutar contra falsas acusações sobre impostos

A estrela colombiana Shakira garante que vai lutar contra as falsas acusações, feitas pelas autoridades espanholas, que alegam que a cantora "fugiu" ao pagamento de 14,5 milhões de euros em impostos. A cantora garante que se vai pronunciar nos próximos comentários públicos.A cantora, de 45 anos, está a ser julgada em Espanha pelo não pagamento dos impostos no período entre 2012 e 2014. Durante estes anos, Shakira afirmou que levava uma "vida nómada" devido ao emprego. O documento emitido pelo procurador afirma que a estrela colombiana comprou uma casa de família em Barcelona, em maio de 2012.Shakira garante que já pagou tudo o que o fisco espanhol a tinha acusado de dever, tendo feito este pagamento antes de o processo ter sido aberto. Em julho do ano passado, um juiz espanhol garantiu ter provas suficientes para Shakira ser julgada. A cantora, que em julho deste ano rejeitou um acordo com o procurador, diz que as autoridades só começaram a ficar "de olho nela" quando iniciou uma relação amorosa com o jogador do FC Barcelona, Gerard Piqué, que possui nacionalidade espanhola.Os recentes acontecimentos da vida da cantora, desde a separação com o jogador de futebol, à luta pela guarda do dois filhos e a doença do seu pai, fizeram com que Shakira afirmasse que estava a atravessar "a fase mais negra da sua vida".