Shakira recusa atuar na cerimónia de abertura do Mundial do Qatar

A cantora colombiana Shakira recusou atuar na cerimónia de abertura do Mundial do Qatar. A artista terá recusado uma quantia milionária para marcar presença no evento.



A confirmação foi feita pela jornalista espanhola Adriana Dorronsoro, no programa "El Programa de Ana Rosa", que contactou os representantes da artista.



O motivo da recusa pode estar relacionado com a falta de garantias de cumprimento dos direitos humanos no país, uma vez que a cantora Dua Lipa e Rod Stewart, também recusaram atuar no país árabe sob o referido pretexto.





A cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo vai realizar-se este domingo, antes do jogo entre o Qatar e o Equador. Até ao momento, Jungkook (BTS), Robbie Williams, Lil Baby e os Black Eyed Peas são os únicos artistas que confirmaram presença na cerimónia.