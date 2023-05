Shakira vence mulher do ano pela Billboard com novas farpas a Piqué

Há um mês a viver nos EUA, Shakira recebeu ontem o prémio de mulher do ano, na primeira edição dos Prémios Mulheres na Música Latina, atribuídos pela prestigiada revista de música Billboard. O agradecimento em palco teve, contudo, ainda farpas ao ex-marido, o futebolista Gerard Piqué e cuja separação a levou a mudar-se com os dois filhos para Miami.Aos 46 anos, Shakira equilibra o momento menos bom na via pessoal, com sucessos na vida profissional. Depois de "um ano difícil de esquecer", como classificou a própria, 2023 parece ser o ano de regresso da colombiana às luzes da ribalta - muito por culpa do lançamento em janeiro de Session 53 com o produtor Bizarrap e que já alcançou mais de 535 milhões de visualizações no YouTube. Em causa uma letra que tem como alvo o ex-marido.Este domingo, subiu ao palco para agradecer a distinção da Billboard, mas no seu discurso ainda guardou algumas farpas para Piqué. Depois de ter evitado pisar a passadeira vermelha e não ter respondido aos jornalistas, em palco Shakira confessou: "A música trouxe-me de volta quando me senti mais perdida"."Chega a um momento na vida de qualquer mulher em que ela já não depende de ninguém para se aceitar como é", sublinhou num discurso emotivo, depois de receber o prémio das mãos do amigo e cantor Maluma, com quem interpretou Chantaje. Acrescentando: "Este foi um ano em que me dei conta de que nós mulheres somos muito mais fortes do que pensamos. Somos mais valentes do que acreditamos que somos. Acredito que também somos mais independentes do que nos ensinaram a ser. Que mulher não procurou a atenção, o carinho e a aprovação do outro e se esqueceu de si mesma. A mim aconteceu".Shakira e Piqué estiveram juntos 12 anos e o final da relação acabou marcado por acusações entre o ex-casal, que tem dois filhos em comum.