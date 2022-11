Após ter recebido diagnóstico errado Sharon Stone revela que tem tumor no útero

mioma uterino, também designado por fibroide.

A atriz norte-americana, Sharon Stone, revelou que tem um tumor no útero após ter sido enganada por um médico.A atriz recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para deixar um conselho a todas as mulheres. "Não se deixem abater. Peçam uma segunda opinião. Vou estar afastada durante 4 a 6 semanas para uma recuperação total", avançou Stone após ter recebido um diagnóstico errado.Após o estado de saúde da atriz ter-se agravado devido a uma dor a artista de 64 anos decidiu procurar uma segunda opinião. Os médicos acabaram por detetarEsta não é a primeira vez que a artista galardoada teve de passar por um tratamento deste tipo. No ano passado, revelou no livro intitulado de "A Beleza de Viver Duas Vezes" que em 2001 teve de subtermer-se a um procedimento cirúrgico para a remoção de tumores benignos. Stone partilhou ainda, que no âmbito de uma reconstrução mamária, um cirurgião plástico colocou, sem o seu consentimento, implantes mamários cujo o tamanho era bastante superior ao que tinha sido acordado.