Shonka Dukureh, a 'Big Mama Thorton' do novo filme 'Elvis', encontrada morta pelos filhos

de Baz Luhrmann

Nashville, EUA,

Shonka Durukureh, que fazia parte do elenco no novo filme 'Elvis',, foi encontrada morta esta quinta-feira no seu apartamento empor um dos filhos. Tinha 44 anos.

De acordo com o TMZ, a atriz interpretava a cantora de blues Big Mama Thornton e também participou num videoclipe de Doja Cat, em Las Vegas, onde também apareceu como Big Mama Thornton.





Embora não haja suspeita de crime, a polícia está à espera dos relatórios da autópsia antes de determinar a causa da morte.



Na última publicação que fez no Instagram há quatro dias, os seguidores de Dukureh foram aos comentários para prestar as condolências, com um deles a comentar: "Não consigo acreditar, as minhas condolências e orações à família".



"Descansa em paz", ou "Descansa rainha" foram outros comentários que se podem ler no 'post' na rede social.