SIC ganha guerra com TVI e contrata Marco Paulo

Marco Paulo chegou esta sexta-feira a acordo com a SIC e apalavrou contrato com a estação de Paço de Arcos. Segundo o CM apurou, o negócio ficou selado ao final do dia, precisamente na altura em que Cristina Ferreira era entrevistada por Manuel Luís Goucha para o programa das tardes da TVI.

A notícia caiu que nem uma bomba e veio aumentar o clima de guerra entre as estações privadas, uma vez que, nas últimas semanas, o cantor ...

