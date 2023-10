SIC ‘rouba’ reality show à TVI

Oito meses depois do final de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, Andreia Rodrigues prepara-se para regressar ao trabalho. A apresentadora de 39 anos vai assumir a apresentação do novo reality show da SIC, ‘A Quinta’, com estreia prevista para 2024.



Trata-se de um formato já emitido pela TVI, com a designação ‘Quinta das Celebridades’ e ‘A Quinta’, no qual um grupo de concorrentes - que desta vez, sabe o CM, serão anónimos - é desafiado a viver numa quinta, isolado do exterior, tendo como principal missão a manutenção do espaço.









