Simon Cowell surge irreconhecível e fãs dizem que estrela parece ser feita de cera

'Britain's Got Talent', a estrela surge com o rosto muito brilhante e os dentes muito brancos. De acordo com o New York Post, Simon Cowell terminou há uns meses um tratamento com bótox.

Simon Cowell has sparked concern from fans in a new video shared to social media on Thursday. pic.twitter.com/ncePBmmq3T — .. (@Xx17965797N) December 1, 2022

O apresentador de televisão britânico, Simon Cowell, preocupou os fãs depois de aparecer irreconhecível num vídeo na rede social Twitter. A aparência do antigo jurado de vários programas de talentos foi comparada a "um trabalho de cera do museu Madame Tussauds".No vídeo, em que Cowell incentiva as pessoas a fazerem um casting para a próxima edição do programa