Entusiasmada por poder finalmente mostrar ao público o trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos meses, com a sexta edição de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC), que estreou no passado domingo, Andreia Rodrigues não esquece a tragédia que assolou o programa, já que um dos concorrentes, o agricultor José Coutinho, de 67 anos, morreu na sequência de um ataque cardíaco, no decorrer da experiência.









Ver comentários