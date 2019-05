Site Vidas inaugura nova imagem e surge cheio de surpresas

O site Vidas, do Correio da Manhã, estreou esta quinta-feira, 2 de Maio, um novo "visual" e várias secções novas.

16:51

Mais gente bonita, mais notícias das celebridades do momento, mais vidas de sonho, muitas fotogalerias e ainda mais vídeos de famosos. Assim é o novo site Vidas (www.vidas.pt), do Correio da Manhã, que desde hoje, quinta-feira, se apresenta de forma muito mais sexy.

As últimas notícias das estrelas nacionais e internacionais, reveladas ao minuto, encontram-se na secção "A Ferver". As redes sociais, nas quais os famosos mostram o que se passa nas suas vidas pessoais também podem ser descobertas numa área própria chamada, evidentemente, "Nas Redes". Pode também ver as produções com as mulheres mais belas do planeta na área "Sensualidade", descobrir todo o luxo e glamour das grandes estrelas na secção "Grandes Vidas" e assistir a todos os vídeos do momento em "Flash Vidas" – nome do programa que também é exibido, diariamente, na CMTV.

Pode também ter acesso a muitas destas notícias através do seu site Correio da Manhã. Entre já no universo dos famosos para descobrir todos os seus segredos.