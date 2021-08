Rogério Samora continua com “prognóstico reservado”, três semanas depois de ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra com uma paragem cardiorrespiratória. Quem o revelou foi o primo do ator, que tem recorrido ao Facebook para atualizar os fãs do ator sobre o seu estado de saúde.“Hoje foi dia de dose dupla hospitalar e falar com o médico assistente, que me disse que a situação não está fácil, mas que o estado de saúde do Rogério está estável e continua com prognóstico reservado. Vamos continuar a ter fé e esperar”, disse Carlos Samora.