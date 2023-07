Snoop Dog doa quase 10 mil euros a idosa que enfrenta batalha legal por terreno da família

O cantor Snoop Dog doou dez mil dólares (cerca de 9100 euros) a uma mulher de 93 anos que luta para manter as terras da família em Hilton Head Island, Carolina do Sul, EUA.Josephine Wright enfrenta uma batalha legal com promotores imobiliários devido a um terreno de 16 mil metros quadrados, que pertence à família do marido desde a Guerra Civil. A idosa disse que tem sido alvo de táticas de intimidação, assédio e invasão para vender a propriedade."Fiz o donativo com o coração. Ela [Josephine] faz-me lembrar a minha mãe e a minha avó", disse o rapper num comunicado, citado pela CNN Internacional.A luta de Josephine também tocou o coração de outras celebridades. O ator Tyler Perry fez uma publicação no Instagram na qual se oferecia para apoiar a nonagenária. "Por favor, diga-nos onde nos podemos encontrar e do que precisa para a ajudar a lutar", escreveu.