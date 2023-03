"Só lamento que nenhum dos arguidos me tenha mandado uma mensagem ou escrito uma carta a dizer simplesmente: ‘Olhe, lamento aquilo que aconteceu!’", desabafou Tony Carreira, esta segunda-feira, à saída do Tribunal de Santarém, onde foi lida a decisão Instrutória do acidente que vitimou a sua filha, Sara Carreira, em dezembro de 2020.









