Dinis Pereira, de 13 anos, pode parecer um nome desconhecido no mundo do futebol, mas de um rótulo não se irá conseguir livrar: sobrinho de Cristiano Ronaldo. O filho de Katia Aveiro e José Pereira - o amigo que durante muitos anos acompanhou o capitão da seleção nacional para todo o lado -, tem o gosto pelo futebol, publica fotografias no Instagram a jogar num clube brasileiro - a mãe vive em terras de Vera Cruz com o namorado -, mas desta vez conseguiu um feito ainda maior do que qualquer golo: ser fotografado ao lado de 10 jogadores da equipa das quinas.





Claro que só o facto de Dinis Pereira estar no Mundial de futebol do Qatar já seria motivo de registo, então os momentos fotográficos com uma dezena de craques da seleção nacional deixou os amigos ainda mais invejosos. Apenas faltou uma coisa: a foto com o tio!