“Durante anos vivi aterrorizada, com medo de perder o emprego. Em todas as mensagens, em todas as conversas, a ameaça estava lá.” É ainda visivelmente fragilizada que Márcia Paulo, 42 anos, conta ao CM a pressão que diz ter sido vítima numa clínica do Porto, da qual Cristiano Ronaldo é sócio. E acusa Paulo Ramos, outro dos sócios das clínicas de implantes capilares Insparya, de assédio moral.









