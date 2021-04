Leia a notícia completa no Vidas

Não é a primeira vez que Sofia Arruda admite ter sido vítima de assédio. Mas, desta vez, avançou com mais pormenores sobre um caso que envolveu "uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, de uma produtora". Em conversa com Daniel Oliveira, ontem, no ‘Alta Definição’ (SIC), a atriz, de 32 anos, disse que ficou sem trabalho depois de rejeitar os avanços.