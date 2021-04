Sem tabus, Sofia Arruda falou sobre a sua vida sexual durante a gravidez de Xavier, agora com um ano, no livro ‘Calma, Vai Correr Tudo Bem’. "A minha libido estava louca, por isso não nego que eu e o David [Amaro] tenhamos passado grande parte do tempo a dois, enfiados no quarto." A atriz também se sentia entusiasmada com as suas novas curvas. "Garanto-vos que estava fascinada com as minhas novas mamas, que, de um dia para o outro, aumentaram o dobro. Ao início,...