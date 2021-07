Sofia Ribeiro compete entre as mais sexy da televisão

Um rosto assíduo na iniciativa dopela procura das figuras mais sexy do País, Sofia Ribeiro volta este ano à competição, numa altura em que está a viver uma das suas melhores fases.A nível físico são escusadas palavras, até porque uma imagem vale mais do que muitas. As fotos em biquíni têm estado em destaque nas redes sociais da atriz, que é muito acarinhada pelos portugueses.Na categoria de televisão, Sofia Ribeiro compete ao lado de outras atrizes igualmente queridas do público, como Carolina Loureiro, Júlia Palha, Kelly Bailey, Sara Matos, Cláudia Vieira ou Carolina Carvalho.Amante de sol e mar, a beldade da ficção nacional, de 36 anos, encontra-se neste momento a desfrutar de uma pausa profissional, estando, por isso, mais dedicada à renovação de energias, que se revelam sempre tão essenciais para os meses pós-verão.Se quiser que Sofia Ribeiro seja a vencedora nesta categoria basta ligar para o 760 201 510 (custo da chamada 0,60€ + IVA)