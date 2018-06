Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Ribeiro conta a sua história em livro

'Confia' revela todos os momentos pelos quais a atriz passou enquanto esteve doente.

09:19

Depois de ter vencido o cancro, Sofia Ribeiro escreveu um livro biográfico. "Ao fim de mais de um ano de muito trabalho consegui. Aqui está o meu livro" anunciou no Instagram.



Com o título ‘Confia’, a atriz passa em revista a sua história da infância até ao presente, abordando a doença. "Todos os dias me lembro de que estive doente. Todos os dias me lembro que não estou curada… Sinto-me a celebrar todos os dias".