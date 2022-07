Orgulhosa das suas curvas, Sofia Ribeiro, de 37 anos, não se inibe de mostrar o seu lado mais sexy. Deitada junto a uma piscina no Alentejo, a atriz registou o momento do pôr do sol mas o que despertou a atenção dos fãs foi mesmo o ‘bumbum’ tonificado e o biquíni reduzido.









“O pôr do sol, o Alentejo… A certeza que tudo está exatamente onde e como tem que estar. No lugar certo, no lado de dentro”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Os seguidores não tardaram a reagir e multiplicaram-se os elogios. “Uma verdadeira sereia” ou “és uma deusa” foram alguns dos comentários.