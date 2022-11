Após 15 anos de exclusividade com a TVI, Sofia Ribeiro, de 38 anos, decidiu pôr um ponto final no contrato com a estação de Queluz de Baixo. Segundo a ‘TV Guia’, a decisão partiu da atriz, isto apesar da insistência do atual diretor-geral da TVI, José Eduardo Moniz, para que continuasse ligada ao canal. Para já, não tem projetos.