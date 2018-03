Sogro de Pippa Middleton detido por suspeita de violação de menor

David Mathews, sogro de Pippa Midleton, a irmã de Kate, casada com o herdeiro da coroa britânica, foi detido em Paris esta quarta-feira. O britânico de 74 anos é suspeito de ter violado uma menor na ilha caribenha St. Barths.



Segundo o jornal The Sun, que cita fontes da investigação, Mathews é suspeito de ter feito dois ataques, entre 1998 e 1999, a uma menor, no hotel Eden Rock, de que é proprietário.



O milionário foi detido esta quarta-feira no aeroporto de Orly quando desembarcava do voo que o levou a Paris. O processo corre na justiça Francesa, que tem jurisdição sobre St. Barthes. Mas só esta sexta-feira foi divulgada a notícia da sua detenção.



Continuar a ler A agência AFP diz que o sogro de Pippa foi detido sob suspeita do um crime de "violação de menor por pessoa com autoridade sobre a vítima". Fontes judiciais francesas revelam que terá havido dois ataques, um em Paris e outro na ilha de St. Barthes, onde David Mathews tem residência permanente. Mathes nega veementemente a acusação de que é alvo. O milionário é pai de James Mathews, que se casou com Pippa, irmã de Kate Middleton em 2017. O sogro de Pippa foi interrogado durante dois dias e libertado sob fiança. A justiça francesa terá agora seis meses para decidir se o leva a julgamento.



