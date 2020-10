Sónia Araújo testa positivo à Covid-19 e fica em isolamento

Ver esta publicação no Instagram #umchutonobicho Uma publicação partilhada por ?ó??? ???ú?? (@sonia_l_araujo) a 20 de Out, 2020 às 5:32 PDT

Sónia Araújo revelou, esta terça-feira no Instagram, que testou positivo à Covid-19 e que se encontra em isolamento em casa.A apresentadora explicou na publicação que essa é a razão pela qual está ausente do programa que apresenta todos os dias na RTP1."Estou tranquila porque não tenho sintomas. Está tudo bem (...) os meus também estão bem", assegura a apresentadora da 'Praça da Alegria'."Vou seguir os procedimentos normais para proteger a minha família, os que me são mais próximos e vou estar os 10 dias em isolamento. Assim que isto passar, voltarei à 'Praça da Alegria' e ao vosso contacto. Até breve", termina.