Sónia de Jesus viveu um dia muito especial. Depois de um período conturbado, com a detenção do noivo, Vítor Soares, conhecido por ‘Vitó’, a antiga concorrente do ‘Big Brother’, da TVI, festejou o primeiro aniversário do filho mais novo, Fabian, em família, na segunda-feira.



“Parabéns, meu bebé milagre.









Ver comentários