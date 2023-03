Sónia de Jesus vai ser testemunha de ‘Vitó’

u A poucos dias do julgamento de Vítor Soares, detido por tráfico de droga a 1 de junho do ano passado, Sónia de Jesus foi arrolada como testemunha do processo. A revelação foi feita pelo comentador Léo Caeiro no programa ‘Manhã CM’, da CMTV.









“O processo este mês já vai ter novos desenvolvimentos, a Sónia vai ser testemunha, assim como um amigo do ‘Vitó’. Além deles, a mãe da Sónia, o patrão do ‘Vitó’ e alguns vizinhos também irão depor.” “Tem tudo a ver com as pessoas que frequentavam a casa. A Sónia vai falar do ‘Vitó’ enquanto marido e da questão de ostentar”, começou por revelar o comentador. “Ela vai falar de tudo, ela sabe de tudo e pode explicar o que vem no processo”, continuou, acrescentado que a ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI) quis entrar para o processo por opção própria: “A Sónia, neste processo, nunca foi adicionada, nem como testemunha, nem como arguida. Ela é que quis ser testemunha”, terminou.

Recorde-se que Vítor Soares, noivo de Sónia, com quem tem três filhos, está detido há nove meses no Estabelecimento Prisional de Bragança por suspeitas de tráfico de droga, no âmbito da ‘Operação Semente em Pó’. Nesta mesma operação esteve acusado também Amílcar Teixeira, pai de Edmar Teixeira, também ele ex-concorrente do ‘Big Brother’.