O julgamento de Vítor Soares, marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia de Jesus, que está detido no âmbito da ‘Operação Sementes em Pó’ foi adiado em março devido à greve dos funcionários judiciais, no Tribunal de Bragança, onde seriam ouvidos cinco arguidos do processo. Com este adiamento, foi marcada uma nova data, que está agora a chegar: 29 de maio.









