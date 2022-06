Sorrisos e caretas: Príncipe Louis voltou a captar as atenções no Jubileu de Platina de Isabel II

O príncipe Louis voltou a captar as atenções dos fotógrafos durante o Jubileu da rainha Isabel II. O filho mais novo dos Duques de Cambridge esteve no evento que marcou o final das celebrações e foi 'apanhado' numa série de expressões divertidas.O menino, de quatro anos, foi captado a tapar os olhos, a apontar para o ar e a mastigar, sempre sob o olhar da mãe.Louis assistiu ao evento junto da família e chegou a sentar-se no colo do avô, o príncipe Carlos.Na passada quinta-feira, durante os festejos do Trooping the Colour, a criança protagonizou divertidas fotografias, onde surgia a tapar os ouvidos durante o espetáculo aéreo da Royal Air Force.