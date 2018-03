Spice Girls ouvem os fãs e regressam... mas não como se esperava

Cinco cantoras vão encarnar super-heroínas em filme de animação.

11:00

As Spice Girls preparam-se para regressar à atividade, mas, para já, o projeto será fora dos palcos.A revista Variety avança que as cinco vozes que dominaram os tops nos anos 1990 vão aparecer num filme de animação com super heroínas.Cada uma das personagem vai ter a voz de uma das cantoras: Victoria Beckham ("Posh Spice"), Melanie Brown ("Scary Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice") e Geri Halliwell ("Ginger Spice")

A notícia surge numa altura em que crescem os rumores de que vai acontecer uma reunião das Spice Girls para uma digressão mundial, o que ainda não foi confirmado.