"Suas bichas, não metam a boca no trombone": José Castelo Branco apela ao distanciamento social e elogia Portugal

José Castelo Branco falou em exclusivo para a, em direto da sua residência em Nova Iorque, nos EUA, e explicou como tem sido o seu dia a dia de confinamento com a mulher, Betty Grafstein, aproveitando para criticar a ação de Donald Trump, presidente norte-americano, no combate à pandemia da Covid-19.O socialite revela que não tem saído de casa, salvo raras exceções na qual se tem de deslocar por questões de saúde da esposa.Quanto ao governante dos EUA, José Castelo Branco não poupou nas críticas. "O Donald Trump é o pior tarado deste mundo (...) Só espero que o povo americano tenha consciência no momento do voto", atira em direto para aContrariamente, o socialite teceu vários elogios aos governantes portugueses e às medidas tomadas para facer ao vírus. "Dou os meus parabéns ao senhor Presidente da República e ao senhor primeiro-ministro. Acho que Portugal foi o único país da Europa que tomou as medidas certas", afirmou."Tenham o maior dos cuidados porque isto é sério. Enquanto não existir vacina, é melhor estarmos quietinhos (...) E vocês bichas não vão com a boca para o trombone para não ficarem doentes. Tenham muita calma até estar tudo sob controlo", disse por último.