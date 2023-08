Susana Vieira veio passar férias com o filho, Rodrigo, e a nora, Ketrin, a Vilamoura, no Algarve, onde celebrou o seu 81.º aniversário.



Bem disposta e cheia de energia, a atriz não recusou uma palavra ou uma ‘selfie’ a nenhum fã que a abordou. A festa foi feita no Motao, na marina de Vilamoura, com direito a tudo: boa comida, música e um fiel grupo de amigos.









