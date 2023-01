Talibãs criticam príncipe Harry por comentário sobre assassinatos no Afeganistão

O governo talibã, no poder no Afeganistão, criticou o príncipe Harry depois de ter confessado matar 25 talibãs. A revelação foi feita na autobiografia, ‘O Substituto’, que será lançada na próxima terça-feira, 10 de janeiro, e que conta várias histórias polémicas do príncipe.



Harry foi militar durante 10 anos e no currículo conta com duas missões no Afeganistão, onde, confessa agora, matou 25 talibãs. "Não é um número que me encha de satisfação, mas que também não me deixa envergonhado", disse. "Eram peças de xadrez removidas do tabuleiro, pessoas más eliminadas antes que pudessem matar pessoas boas", acrescentou.

Abdul Qahar Balkhi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, liderado pelo Talibã, criticou os comentários. "A ocupação ocidental do Afeganistão é realmente um momento odioso na história da humanidade e os comentários do príncipe Harry são um microcosmo do trauma vivido pelos afegãos nas mãos das forças de ocupação que assassinaram inocentes sem qualquer responsabilidade", disse.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse ainda que não comentava "detalhes operacionais por razões de segurança".