Tatuagens na cara impedem Post Malone de entrar em bar na Austrália

O artista norte-americano Post Malone foi impedido de entrar no bar do hotel QT, em Perth, na Austrália. O hotel de cinco estrelas alegou que as tatuagens na cara do cantor não cumpriam os requisitos impostos pelo estabalecimento. "Mandaram-me embora por causa das tatuagens. Nunca vivi nada assim", disse o cantor ao The West Australian.O QT Hotel proíbe que pessoas com tatuagens no pescoço, na cara ou com desenhos ofensivos entrem no bar. "Na QT, o nosso objetivo é acolher todos e celebrar a singularidade de cada indivíduo. O QT tem sido reconhecido por isto há muitos anos", lê-se numa declaração do hotel enviada ao Daily Mail Australia. "Pedimos sinceras desculpas aos indivíduos afetados", acrescentam.