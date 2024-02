No seu discurso de vitória, a cantora ainda aproveitou para anunciar o seu próximo trabalho, intitulado ‘The Tortured Poets Department’ e quiçá pronto para voltar a fazer história. Numa noite em que as mulheres foram ‘senhoras e rainhas’, o prémio de melhor canção foi para Billie Eilish com ‘What Was I Made For?’, da banda sonora de ‘Barbie’, enquanto Miley Cyrus ganhou pela primeira vez na categoria de melhor gravação: ‘Flowers’.





É caso para dizer que Taylor Swift tem a indústria da música a seus pés: a artista norte-americana conquistou pela quarta vez o prémio para Álbum do Ano, tornando-se a primeira da história a conseguir o feito, na 66.ª cerimónia de entrega dos Grammy que se realizou domingo, em Los Angeles.No seu discurso de vitória, a cantora ainda aproveitou para anunciar o seu próximo trabalho, intitulado ‘The Tortured Poets Department’ e quiçá pronto para voltar a fazer história. Numa noite em que as mulheres foram ‘senhoras e rainhas’, o prémio de melhor canção foi para Billie Eilish com ‘What Was I Made For?’, da banda sonora de ‘Barbie’, enquanto Miley Cyrus ganhou pela primeira vez na categoria de melhor gravação: ‘Flowers’.



Dion surpreende presentes



Céline Dion protagonizou uma das surpresas da noite. A cantora, que sofre de uma doença rara e autoimune, apareceu no final da cerimónia dos Grammy, para apresentar o prémio de Álbum do Ano (entregue a Taylor Swift). A cantora canadiana não era vista em público desde novembro do ano passado.



Jay-Z protesta com a organização



Jay-Z subiu ao palco da cerimónia dos Grammy com a filha mais velha, Blue Ivy, de 12 anos, para receber o prémio Dr. Dre Impacto Global. Porém, o seu discurso ficou marcado por críticas à Academia e à cerimónia, após a entrega dos prémios nas categorias de rap não ter tido transmissão televisiva.