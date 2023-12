Taylor Swift prepara mudança para mansão do namorado

A cantora atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.

A cantora norte-americana Taylor Swift está a preparar a mudança para a mansão do namorado, o desportista Travis Kelce, relatou o jornal britânico Daily Mail. Na terça-feira, um camião transportou a mobília da cantora para a casa do bicampeão da NFL.Em outubro, Travis Kelce comprou a mansão , em Kansas City, para ter mais privacidade, enquanto vive um romance com a artista. O apartamento, situado num condomínio provado, dispõe de seis quartos e outras tantas casas de banho. O atleta comprou-o por mais de 5 milhões e 600 mil euros.Taylor Swift é dona de casas em Nova Iorque, Rhode Island e Tennessee, mas não planeia vender nenhuma delas.