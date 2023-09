Taylor Swift triunfa nos prémios MTV numa gala dominada pelas mulheres

A estrela pop Taylor Swift impôs-se na terça-feira nos MTV Music Video Awards com a música "Anti-Hero", numa gala dominada pelas mulheres, pelas celebrações do hip-hop e por uma confusão de última hora.

Taylor Swift, atualmente em grande destaque com a digressão "The Eras", levou para casa os prémios mais cobiçados: artista do ano, vídeo do ano, música do ano, melhor música pop e realização.

Swift ganhou sete dos nove prémios para os quais estava nomeada: ganhou também o álbum do ano, o melhor espetáculo de verão, cinematografia e efeitos visuais.