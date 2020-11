'Tenham vergonha': Diogo Piçarra ataca Dodot após campanha polémica

xxs .prematuros'. O valor tinha um máximo de 10 mil euros.



pedia aos seguidores que partilhassem as imagens da campanha de solidariedade e prometia oferecer um euro por cada partilha à associação '.prematuros'. O valor tinha um máximo de 10 mil euros.

Os instagrammers aderiram e a rede social encheu-se de 'reposts', mas já há várias críticas ao que muitos consideram ser um 'golpe de marketing'.



Diogo Piçarra foi um dos artistas que partilhou a indignação com a marca. "Temos todos um bom coração e queremos ajudar quem mais precisa. (...) Fica a caridade pelo caminho e no fim é a publicidade que fica a ganhar", escreveu o cantor num instastory.



"Tenham vergonha", termina Diogo Piçara.



Também o comediante Diogo Faro partilhou a revolta numa publicação na rede social. "Por acaso, esta empresa apresentou, só em 2019, lucros de 13 biliões de dólares, ou seja, 13.000.000.000.000$. O que quer dizer que se vocês ajudarem, vai contribuir, no máximo com 0.000000008% disto (podem confirmar), aproveitando as vossas boas intenções com as partilhas".





A mais recente campanha da Dodot, a propósito do Dia Mundial do Prematuro, tem gerado polémica e várias figuras públicas criticaram a marca.