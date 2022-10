César Mourão (44 anos) é, atualmente, um dos nomes incontornáveis da comédia em Portugal e uma das grandes estrelas da SIC. Há mais de quatro anos em antena, o programa ‘Terra Nossa’, que voltou nas últimas semanas a arrancar gargalhadas com viagens de norte a sul do País, com ilhas incluídas, é um garante de vitória nas audiências.









