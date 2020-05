Tensão aumenta entre Quaresma e André Ventura

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ricardo Quaresma usou as redes sociais para mostrar a sua indignação pela forma como André Ventura se dirige à etnia cigana e não poupou nas críticas ao deputado do Chega, que propôs um plano de confinamento específico para a comunidade cigana nas medidas preventivas contra a Covid-19. O jogador do Kasimpasa, da Turquia, acusa do deputado de racismo."Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os ...