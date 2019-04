Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terá Meghan Markle revelado o nome do bebé real? Fãs dizem que sim

Enquanto o bebé real não nasce as teorias em redor da gravidez da duquesa crescem.

13:52

Os fãs de Meghan Markle acreditam que a duquesa deixou 'escapar' o nome que irá dar à filha durante uma entrevista. Segundo os seguidores da família real britânica, Meghan irá ter uma menina que se chamará "Mary".



Ainda durante as gravações da série Suits, a ex-atriz deu uma entrevista à revista Hello! onde revelou que guardou uma joia especial para oferecer, quando fosse mãe, à sua filha.



"Sempre quis o relógio French Tank da Cartier. Quando descobri que ele tinha sido escolhido para a minha personagem usar na terceira temporada de Suits, gostei tanto dele que decidi comprar o modelo em dois tons, para mais tarde oferecer um deles à minha filha".



Gravado no relógio a duquesa de Sussex contou que escreveu "para MM de MM".



De acordo com uma publicação do Mirror, os seguidores especulam que a mensagem gravada quererá dizer "para Mary Markle de Meghan Markle", sendo o desejo da duquesa que Mary seja o nome da filha.



Enquanto o bebé real não nasce a especulação em redor da gravidez de Meghan Markle cresce a cada dia que passa, assim como os possíveis nomes que os duques darão ao bebé.