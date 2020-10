Ainda sem conseguir ser bem sucedida nas audiências de ‘Big Brother ’, Teresa Guilherme foi surpreendida com a mudança de planos de Cristina Ferreira, que anunciou que no próximo reality show a apresentadora não estará sozinha. Cláudio Ramos, que tinha sido afastado, volta à antena para fazer dupla com Teresa em ‘Big Brother – Duplo Impacto’, que estreia em 2021.