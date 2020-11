A postura de Teresa Guilherme no arranque da última gala do ‘Big Brother – A Revolução’, TVI, está a gerar uma onda de críticas nas redes sociais. A apresentadora do reality show deixou claro que não se identifica com a personalidade de Pedro, nem com o seu comportamento com os colegas. Os seguidores não perdoaram e, nas redes sociais, acusam-na de humilhar o concorrente.