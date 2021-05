Ricardo Araújo Pereira desafiou Teresa Guilherme para fazer dela própria num sketch em ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha – Terceira Dose’, no passado domingo, na SIC, e a aposta foi ganha.



A rainha dos reality shows, de 65 anos, apresentou o ‘PSD BB Famosos’, dedicado aos candidatos do PSD às Autárquicas e, além de ter contribuído para levar o programa à liderança, foi elogiada pelo público,...