Termina hoje prazo para GNR dar respostas sobre acidente que vitimou Sara Carreira

Chega esta quinta-feira ao fim o prazo estipulado pelo tribunal para a GNR revelar as conclusões da investigação do acidente que vitimou Sara Carreira. Oito meses após o fatídico acidente, a família Carreira, que se viu desprovida de qualquer informação, anseia por respostas para saber, afinal, o que esteve na origem do desastre na A1.As conclusões do sinistro teriam de ser entregues até hoje, após um pedido feito pela GNR ao Tribunal de Santarém para estender o prazo legal para a investigação. O despacho deu um limite de 120 dias sobre o prazo inicial para a apresentação de resultados que visam apurar a velocidade a que seguia o carro conduzido por Ivo Lucas, fator determinante para apurar eventuais responsabilidades.