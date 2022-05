Testemunha de Amber Heard revela alegadas agressões sexuais de Johnny Depp

Amber Heard, que se defende de uma acusação de difamação feita por Johnny Depp, não escondeu as lágrimas ao ouvir o depoimento de Dawn Hughes, uma psicóloga clínica e forense que é especialista em violência doméstica.Hughes, que foi a primeira testemunha da atriz, afirmou ter ouvido histórias horríveis de violência sexual entre o antigo casal, que esteve junto entre 2015 e 2016.Johnny Depp "achava aceitável arrancar-lhe a camisola de dormir e enfiar-lhe os dedos na vagina à procura de cocaína", contou a psicóloga, citada pelo Daily Mail. Hughes revelou que o famoso ator "obrigou-a a fazer sexo"."Estes não eram momentos de amor, eram momentos dominantes", referiu a psicóloga, citando ainda o "ciúme obessivo" de Depp, que tentava controlar as roupas que a atriz usava durante as filmagens.

Os advogados de Heard fizeram um último esforço para encerrar o caso, mas o pedido foi negado.