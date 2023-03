The Weeknd é oficialmente o artista mais popular do mundo

É oficial: o artista The Weeknd é o mais popular do mundo. O cantor-compositor canadiano, cujo nome verdadeiro é Abel Makkonen Tesfaye, foi considerado o músico mais popular do planeta, pelo Guinness World Records."Nenhum outro artista se aproxima", disse a organização, numa declaração feita esta semana.Este é já o segundo recorde do Guinness para o cantor, de 33 anos, que já tinha sido premiado por se ter tornado o primeiro artista a atingir 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify.Miley Cyrus é a cantora mais próxima de The Weeknd, com 82,4 milhões de ouvintes mensais, de acordo com o Guiness World Records.