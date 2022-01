"Toda a gente está a olhar para mim agora": Miley Cyrus perde top durante concerto

A cantora norte-americana Miley Cyrus sofreu um imprevisto durante um concerto de Ano Novo na Florida, nos Estados Unidos da América.

A artista de 29 anos atuava ao vivo para milhares de pessoas e, em direto, para milhões de espectadores na televisão norte-americana quando ficou sem a parte de cima da roupa que usava. A cantora conseguiu contornar o problema com elegância, improvisou uma saída do palco e voltou com um blazer vermelho para substituir o top prateado que descoseu.

"Definitivamente, toda a gente está a olhar para mim agora", brincou Miley Cyrus, durante imprevisto.